Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

"HASADI YAPTIK, ZEYTİNİ ÇEKTİRİP YAĞIMIZI ALACAĞIZ" Topladığı zeytinleri yağ için tesise getiren Yusuf Aslan ise, "Hava şartları bereketli geçti bu sene. Yağmur çok ve güzel yağdı. Ya bu bölge genelde sulu zeytin olduğu için, bahçe kenarlarına dikildiği için, buranın zeytini genelde her sene olur. Çok nadir az tuttuğu olur. Yani fena değil. Yağ da çıkarsa bizim için en iyisi o" diye konuştu. Çiftçilerden Mehmet Şahin, "Hasadı yaptık, zeytini çektirip yağımızı alacağız" derken Ümmü Soydan'da "Zeytinimizin hasadını yaptık getirdik, yağımızı alacağız bu yıl. Bu sene bereketli" şeklinde konuştu.