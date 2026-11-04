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Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

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Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

Türkiye'nin zeytin ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mersin'de, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ilan edilen zeytin yağının zahmetli yolculuğu başladı.

#1
Foto - Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

Türkiye'nin yaş sebze ve meyvede önemli üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de zeytinde hasat yoğunlaştı. Kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar birçok bölgede yetiştirilen zeytin zahmetle toplanarak elekten geçirildikten sonra yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler, kazanlara aktarılıp aspiratörden geçirilip yıkanıyor. Daha sonra kırıcıdan geçen zeytinler, yaklaşık 2 saatlik zahmetli yolculuğunun ardından sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına dönüşüyor.

#2
Foto - Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

LİTRE FİYATI 200 TL CİVARINDA Zeytin üretiminde ilk 4'de yer alan Mersin'de en çok ağaç Mut ilçesinde bulunurken, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de bir çok çiftçi hem evde tüketim hem de ekonomik gelir amaçlı zeytin yetiştiriyor. Bu yıl verimin yüksek olması geçen yıldan stokların tükenmemesi nedeniyle ise fiyatlar ciddi oranda düştü. Hasadın yoğunlaştığı bugünlerde litre fiyatının 200 TL civarında olduğu, bu rakamın ise 3 yıl öncekiyle hemen hemen aynı olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

"BU SENE BÜTÜN MİLLET ZEYTİNYAĞI YİYECEK" Erdemli ilçesinde hasadın başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten zeytin yağı fabrikası işletmecisi İsmail Öztürk süreci anlattı. Öztürk, "Hasatla beraber çiftçilerimiz ürünlerini getiriyor biz de burada işlemeye başlarız. Zeytinlerimiz yıkandıktan sonra makinelerimize girer. Makinelerimizde kırıcılara beraber zeytini bir süre yoğururuz. Bu yoğurma işlemiyle yağ ve suyunu ayırıp müşterilerimize yağlarını teslim ederiz. Zeytin hasadı bu sene inanılmaz bir rekolteyle başladı. Bizde yoğun bir şekilde üretimimize başladık" dedi.

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Foto - Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

"ŞU AN HERKESİN FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI" Fiyatların şu an düştüğüne dikkat çeken Öztürk, "Stoklarda çok fazla zeytinyağı olmasından dolayı şu an herkesin fiyatları düşmeye başladı. Bu sene bütün millet zeytinyağı yiyecek. Bütün halkımız zeytinyağı yemesi için biz de tesis de 5 litrelik petlerde bin liraya satışa sunduk" ifadelerini kullandı. Evinin çevresindeki ağaçlardan hasat yapan Fatma Meydan'da, bütün yemeklerde kullandığını ve bu sene hasadın çok iyi olduğunu söyledi.

#5
Foto - Üreticinin yüzü gülüyor: Fiyatlar 3 yıl öncesine geriledi!

"HASADI YAPTIK, ZEYTİNİ ÇEKTİRİP YAĞIMIZI ALACAĞIZ" Topladığı zeytinleri yağ için tesise getiren Yusuf Aslan ise, "Hava şartları bereketli geçti bu sene. Yağmur çok ve güzel yağdı. Ya bu bölge genelde sulu zeytin olduğu için, bahçe kenarlarına dikildiği için, buranın zeytini genelde her sene olur. Çok nadir az tuttuğu olur. Yani fena değil. Yağ da çıkarsa bizim için en iyisi o" diye konuştu. Çiftçilerden Mehmet Şahin, "Hasadı yaptık, zeytini çektirip yağımızı alacağız" derken Ümmü Soydan'da "Zeytinimizin hasadını yaptık getirdik, yağımızı alacağız bu yıl. Bu sene bereketli" şeklinde konuştu.

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