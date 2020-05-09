Resmen duyurdular! Fenerbahçe'ye sürpriz forvet Ali Sowe

Bulgar medyasındab Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ali Sowe hamlesi

Yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin CSKA Sofya'nın Gambiyalı forvet Ali Sowe ile ilgilendiği öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe kurmaylarının oyuncu sezon içinde bir çok kez yakından takip ettiği belirtildi.

Ali Sowe bu sezon CSKA Sofya formasıyla 9 gol kaydederken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.