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Teknoloji Resmen duyurdu: Türkiye bizden hava savunma sistemi aldı
Teknoloji

Resmen duyurdu: Türkiye bizden hava savunma sistemi aldı

Ukrspecexport Genel Müdürü Vadym Nozdrıa, Türkiye’nin Ukrayna’dan "S-125 Hava Savunma Füze Sistemi" tedarik ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 23:33:00 -
Resmen duyurdu: Türkiye bizden hava savunma sistemi aldı

"Türkiye – Ukrayna Savunma Sanayii İşbirliği" adlı panel, bugün Saha Expo Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl BODNAR, Defence Technology LLC Ticaret Direktörü Pavlo BUKIN, Ukrspecexport Genel Müdürü Vadym Nozdrıa ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz panelist olarak katılım sağladı.

Panel sırasında Türkiye tarafından Ukrayna’dan tedarik edilen sistemlere değinen Ukrspecexport Genel Müdürü Vadym Nozdrıa, Türkiye’nin Ukrayna’dan S-125 Hava Savunma Füze Sistemi tedarik ettiğini açıkladı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre ise geçtiğimiz yılın Eylül ayı içerisinde Türk kullanıcıya teslim edilen sistem, acil ihtiyaç kapsamında tedarik edildi.

S-125

SSCB zamanında geliştirilen S-125, Orta Menzilli Hava Savunma Füze Sistemidir. Sistem tarafından kullanılan katı yakıtlı hava savunma füzeleri, radyo dalgaları aracılığıyla hedefe yönlendirilmektedir.

S-125, zamanla birçok modernizasyona tabi tutulmuş ve farklı konfigürasyonları geliştirilmiştir. Ukrayna merkezli Aerotechnica şirketi, 2010 yılında S-125-2D Pechora adlı modernize edilmiş bir S-125 konfigürasyonunun lansmanını gerçekleştirmiştir. Katı hal dizinli yeni bir radar sistemine sahip olan S-125D-2D, modernize edilen füzeler ile 40 kilometrelik angajman menziline sahiptir.

S-125D-2D, menzil açısından Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MIM-23B HAWK Hava Savunma Füze Sistemi ile benzer bir performans göstermektedir.

SavunmaSanayiST

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