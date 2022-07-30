  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Resmen durduruldu Rusya’dan Avrupa ülkesine doğal gaz sopası
Dünya

Resmen durduruldu Rusya’dan Avrupa ülkesine doğal gaz sopası

Daha önce 33 milyon metreküp gaz kısıtlamasına giden Rusya, resmen doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:36:00 -
Resmen durduruldu Rusya’dan Avrupa ülkesine doğal gaz sopası

Rusya, Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteğini bırakmayan Avrupa'ya Sovyet ülkesi resmen sopasını gösterdi. Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz HAN

SAYIN PUTİN YERLİ MİLLİ PARANLA SAT PAHALI SAT Kİ EURO DOLAR ÇÖP OLSUN ÇÖPPPPP BİZİM DOĞAL GAZDA ÇIKTI AZ KALDI AYAĞIMIZA GELECEKLER GİBİ AYAĞIMIZA GELSİNLER EURO DOLARI ÇÖP YAPMA ZAMANI ORTAĞIM PUTİN SENLE ORTAK İŞ ÇOK ÇIKAR SAVUNMA SANAYİ SİLAHLARINI GELİŞTİRELİM ORTAK ÜRETİM ÖZELLİKLE FRANSIZLAR İLE ALMANLARA ÇOK PAHALIDAN VER İSVEÇ DAHİL HADİ BAKAYIM ÖNÜMÜZ KIŞ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23