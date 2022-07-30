Resmen durduruldu Rusya’dan Avrupa ülkesine doğal gaz sopası
Daha önce 33 milyon metreküp gaz kısıtlamasına giden Rusya, resmen doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu ilan etti.
Rusya, Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteğini bırakmayan Avrupa'ya Sovyet ülkesi resmen sopasını gösterdi. Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.
Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.