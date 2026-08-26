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Spor Aliağa Petkimspor’dan pota altına dev takviye!
Spor

Aliağa Petkimspor’dan pota altına dev takviye!

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Aliağa Petkimspor’dan pota altına dev takviye!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı forması da giyen 31 yaşındaki pivot Anzejs Pasecniks’i transfer etti.

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir uzunla güçlendirdi.

 

Ligde daha önce Tofaş'ta da görev yapan 31 yaşında, 2.18 boyundaki Pasecniks, geçen sezon Tayvan'ın Hsinchu JKO Lioneers takımında 10.4 sayı, 7.7 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. NBA'de Washington Wizards formasıyla daha önce 28 maça çıkan Letonyalı uzun, 5.6 sayı, 3.9 ribaund ortalamaları tutturdu.

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