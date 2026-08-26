Pezeşkiyan’dan ABD’nin abluka hamlesine net yanıt: Müzakereye evet, ekonomik baskıya hayır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin sorunların çözümünde etkileşim ve müzakereyi esas aldığını belirterek, ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürüttüğü barış anlaşması çabalarının tıkanmasının ardından Washington yönetimi, Tahran'a yönelik yeni bir ekonomik savaş başlattı.

Axios, Washington Post ve Al Arabiya'nın servis ettiği haberlere göre, ABD yönetimi İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi hedefleyen geniş çaplı bir ekonomik karartma operasyonunu devreye soktu.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası'nda ekonomistlerle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile sorunun diplomatik çözüm ihtimalini ve bu ülkenin ekonomik baskılarını değerlendirdi.

Ekonomik baskılara karşı geri adım atmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, hükümetin ekonomi alanındaki kurumlarının öngördüğü tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

"TEMEL PRENSİBİMİZ MÜZAKERE YOLUYLA SORUNLARI ÇÖZMEK"

Mesud Pezeşkiyan, "Temel prensibimiz, etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmektir ancak aynı zamanda, bugüne kadar yaptığımız gibi ve yapmaya devam edeceğimiz gibi, ekonomik baskılara karşı da kararlı duracağız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin "savaşta hiçbir şey başaramadığı gibi İran'ın ekonomik baskıya da boyun eğmeyeceğini" savundu.