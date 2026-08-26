Her ay iki cumhuriyet altını aldı: 15 yıl sonra bakın nasıl bir serveti oldu?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Her aybaşında düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını alan bir vatandaş, yaklaşık 15 yıllık birikimi olan 352 Cumhuriyet altınını bozdurmak için kuyumcuya götürdü. Altınların değerini hesaplayan kuyumcu 16 milyon 494 bin 720 TL çıkan rakamı havale yoluyla iletmeyi teklif etti. Müşterinin "Nakit alamaz mıyım abi?" sorusu güldürdü.
Her ay 2 Cumhuriyet altını satın alarak birikim yapan bir vatandaş, yıllar içerisinde topladığı altınları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu.
Vatandaşın yanında getirdiği 352 adet Cumhuriyet altınının hesaplanan toplam değeri ise milyonlarca liraya ulaştı.
HAVALE İSTEMEDİ
Kuyumcunun yaptığı hesaba göre 352 Cumhuriyet altınının toplam karşılığı 16 milyon 494 bin 720 TL oldu.
Milyonlarca liralık rakamın ortaya çıkmasının ardından kuyumcu müşterisine, "16 milyon 494 bin 720 TL yapıyor, havale edelim" dedi.
Kuyumcunun ödemeyi banka havalesiyle gerçekleştirmeyi teklif etmesi üzerine müşteri, "Nakit alamaz mıyım abi?" sorusu izleyenleri güldürdü.