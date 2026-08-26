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Gündem 'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız!
Gündem

'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız!

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Terör devleti İsrail’in siyonist politikalarına ve Yahudi teröristlere yönelik övücü sözleri ile Filistin’e terör saldırılarını meşru gösteren açıklamalarıyla toplumun önemli kesimi tarafından ‘İsrail ajanı’ olarak görülen suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın, bugün dünyanın nefret ettiği İsrail ile ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

Geçmişteki yayınlarında İsrail'in varlığını ve politikalarını savunan, İsrail devletini koruyup kollayacaklarını iddia eden çeşitli açıklamalarda bulanan birçok kez İsrail’in Filistin'e yönelik operasyonlarını ve askeri müdahalelerini meşru gösteren ve bu konuda İsrail yönetiminde yer alan bazı isimlere destek veren açıklamalar da yapan Adnan Oktar’ın alçak sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İSRAİL AJANI

Oktar katıldığı bir televizyon programında “Biz İsrail’i hiç kimsenin eline vermeyiz. Onlar bizim yed-i emanımızdadır. Allah onları bize emanet etti. Kıyamete kadarda tüylerine dokundurtmayız inşallah. İsrail düşmanlarının başına da gökkubbeyi yıkarız!” sözleri Türk kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Kamuoyunda ‘İsrail ajanı’ ve ‘Müslüman cübbesi giymiş haham’ olarak anılan Oktar’ın söylemleri, İslami kesimlerde büyük bir tepkiyle karşılanmış; Oktar'ın bu tutumu, siyonist siyaseti savunması ve dini kavramları kendine göre yorumlaması nedeniyle günlerce eleştirilmişti.

891 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme heyeti, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle cezalandırmıştı. 

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