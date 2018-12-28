Resmen açıklandı! Trump geri adım atabilir

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tarafların Ocak ayında da yüz yüze görüşecekleri duyuruldu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada telefon görüşmeleri sürerken tarafların aynı masa etrafında Ocak ayında bir araya gelmek üzere de fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Bu çerçevede ABD'li bir heyetin 7 Ocak tarihinde Pekin’e ziyarette bulunacağı belirtildi. ABD'li heyetin Pekin’e yapacağı ziyaret çerçevesinde gerçekleşecek görüşme telefon diplomasisi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Jinping’in Buenos Aires’teki görüşmesinden bu yana ilk yüz yüze temas olmuş olacak.

Trump, haksız rekabet olduğu ve ABD'nin zarara uğradığı gerekçesiyle Çin mallarına yüksek gümrük vergiler uygulaması getirmiş, bu da Çin ve ABD arasında ticaret savaşlarının başlamasına neden olmuştu. İki ülke ticaret ve gümrük vergileri konusunda bir orta yol bulmaya çalışıyorlar.