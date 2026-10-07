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Spor Resmen açıklandı! TFF’de sürpriz istifa
Spor

Resmen açıklandı! TFF’de sürpriz istifa

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Resmen açıklandı! TFF’de sürpriz istifa

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonuna sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz." denildi.

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