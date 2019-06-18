Resmen açıkladılar: Füzelerimiz ABD'nin savaş gemilerini vurabilir

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami, İran'ın hassas güdümlü balistik füzelerinin ABD'nin bölgeye konuşlandırdığı uçak gemilerini 'kolaylıkla vurabileceğini' söyledi.

Tahran ve Washington arasındaki gerilim, Umman Körfezi'nde 2 tankerin şaibeli bir şekilde hedef alınmasının ardından karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor.

Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın hassas güdümlü balistik füzelerinin ABD'nin denizdeki uçak gemilerini kolaylıkla vurabileceğini öne sürdü.

"Bu füzeler, uçak gemilerini vurabilir"

Selami, "Bu füzeler, denizdeki uçak gemilerini tam isabetle vurabilir. Yerli üretim olan bu füzelerin imha edilmesi ve/veya başka füzeler tarafından vurulması zor" dedi.

Öte yandan Selami, füzelerin türüne dair herhangi bir bilgi vermedi.

Geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın 2231 sayılı kararıyla ilgili değerlendirmesini eleştirerek, "Pompeo’nun iddiasının aksine 2231 sayılı karar İran’dan talepte bulunuyor, İran’ı men etmiyor. Bu kararda, balistik füze üretimiyle ilgili nükleer silah potansiyeli taşıyacak şekilde hazırlanan hiçbir planın gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Füzelerimiz nükleer silah için tasarlanmamıştır ve biz nükleer silah peşinde değiliz" ifadelerini kullanmıştı.