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Resmen açıkladı! AK Parti'nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu

Ak Parti'de aday adaylığı sürecinin başlamasının ardından ilk başvuruyu yapan Van Gevaş İlçe Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını resmen açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:22
Resmen açıkladı! AK Parti'nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu

AK Parti'de 2019 mahalli idareler seçimi aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte ilk başvuruyu Van Gevaş İlçe Belediye Başkanı Sinan Hakan yaptı. İlçe Belediye Başkanı Hakan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İlk Büyükşehir Belediyesi aday adayı oldu

AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunan Gevaş İlçe Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Şu an Gevaş Belediye Başkanıyım. Fakat büyükşehir başka bir seçim bölgesi olduğu için başvurumu yaptım. Hayırlara vesile olsun. Zorlu bir sürece gidiyoruz. Doğudaki seçim atmosferi, seçim çalışmalarının havası farklıdır. Batı da daha farklıdır. Ama biz 5 yıldır bu partinin içerisinde belediye başkanı olarak mücadelemizi verdik. Bundan sonrada bir üst perdeden hizmet etmek amacıyla bir irade beyanında bulunuyoruz. Genel merkezimiz gerekli değerlendirmeyi yapacaktır" dedi.

İlk kadın aday Niğde için başvuruda bulundu

AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Niğde Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk kadın aday Tuğba Çelik'te, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çevre yüksek mühendisiyim. Şu an çalışmıyorum. Niğde'de yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Rakiplerim hakkında hiç bir bilgim yok. Geldim başvurumu yaptım" dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:22
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  3. Niğde
  4. Gevaş
  5. Tuğba Çelik
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