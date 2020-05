“Resmî olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Bursa Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı ve Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Kadri Balcı, korona virüs ile ilgili son günlerde ilçede pek çok spekülasyon ve yanlış bilginin dolaşması üzerine basın açıklamasında bulundu.

Bursa Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı ve Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Kadri Balcı, “Karacabey Devlet Hastane’mizde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun almış olduğu kararlar hastanemiz Pandemi Kurulunca harfiyen uygulanmaktadır. 11 Mart tarihinde ülkemizde ilk korona virüs vakası görüldüğü günden itibaren hastanemizde tedavi edilerek taburcu olan hasta sayımız 161’dir. Yoğun bakımda sadece 1 adet şüpheli vaka takip edilmektedir. Şuana kadar ilçemizde korona virüs nedenli ölüm vakası gerçekleşmemiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz Kriz Yönetim Merkezi tarafından, an be an her hastanın durumu takip edilmekte hastanemizde oluşturulan pandemi bilim kurulu kararları ile takip ve tedavileri yürütülmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ile hastanemiz enfeksiyon kontrol ekipleri evde takibi gerektiren vakaları ciddiyetle takip etmekte, ilçemizde yoğunluk yaşanan bölgeler gerektiğinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararlarıyla karantinaya alınmaktadır. Hastanemizde çalışan personellerimizde mevcut pozitif vaka bulunmamaktadır. Gerek görüldüğünde riskli işyerlerine yönelik önlemler alınmaktadır. Halkımızın özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve Bursa Valiliği’nin almış olduğu tedbir kararlarına riayet etmesi, pandeminin kontrol altına alınmasında önem arz etmektedir. Resmî olmayan açıklamalara itibar edilmemesi, ayrıca rica olunur” ifadelerini kullandı.