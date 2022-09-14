Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu maçında Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak? Peki. maç ne zaman?
Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Rennes ile Fenerbahçe 15 Eylül Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Mücadele CBCB Sport ve Exxen’den naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.