İzmir’e kış erken geldi! Zirvelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Zirve noktalarında kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, Karayolları ve belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını artırdı.
Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.
Bozdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.