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Gündem Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her gün hak-hukuk-adalet narası atan CHP yandaşı Ersan Şen, rengini bu defa açık açık belli etti. Şen, Habertürk canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 10:27:00 -
Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her gün hak-hukuk-adalet narası atan CHP yandaşı Ersan Şen, rengini bu defa açık açık belli etti. Şen, Habertürk canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Şen, ''Benim adayımı söylüyorum. Mansur Yavaş bir. İki numaralı Ekrem İmamoğlu. Üç numaralı da Ali Babacan. Hodri meydan. Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun'' ifadelerini kullandı.

 

 

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Yorumlar

Zafer

Herbokolok Fetö aday gostesin

TURAN ŞAHİN

bu ersan denen herif kendini boşuna yırtıyor...chp aday bile göstermez seni bırak ki genel başkanlığa oynuyorsun..senin işin hukuku siyaset sana büyük gelir...işine bak..ama yakın da kafayı yer sıyırır..
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