Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Her gün hak-hukuk-adalet narası atan CHP yandaşı Ersan Şen, rengini bu defa açık açık belli etti. Şen, Habertürk canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.
Her gün hak-hukuk-adalet narası atan CHP yandaşı Ersan Şen, rengini bu defa açık açık belli etti. Şen, Habertürk canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Şen, ''Benim adayımı söylüyorum. Mansur Yavaş bir. İki numaralı Ekrem İmamoğlu. Üç numaralı da Ali Babacan. Hodri meydan. Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun'' ifadelerini kullandı.