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Dünya Rengine-yöresine aldanmayın! Aydın'da 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi!
Dünya

Rengine-yöresine aldanmayın! Aydın'da 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 11:29:00 -
Rengine-yöresine aldanmayın! Aydın'da 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi!

Aydın'da bir iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 11 ton zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın'da bir iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 11 ton zeytinyağı ele geçirildi.

Polis ekipleri, İncirliova ilçesinde sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 10 ton 960 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu operasyonda, pamuk ve çiçek yağı karışımı ile yapıldığı değerlendirilen sahte zeytinyağı yediemine alındı.

İş yeri ve depolar polis tarafından mühürlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İş yeri sahibi ise polis tarafından gözaltına alındı. (İLKHA)

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