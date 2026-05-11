Rengine aldanmayın! Mavi yumurta hakkındaki o gerçek ortaya çıktı

Sofraların yeni gözdesi mavi yumurtalar, "kolesterol içermez" ve "protein deposu" iddialarıyla el yakıyor. Peki, fiyatı diğerlerine göre çok daha pahalı olan bu renkli yumurtalar gerçekten sağlığımıza fazladan bir katkı sağlıyor mu? Uzmanlar son noktayı koydu!

GENETİK BİR MİRAS: NEDEN MAVİ?

Güney Amerika kökenli Araucana tavuklarının dünyaya hediyesi olan bu yumurtalar, rengini tamamen genetik bir pigmentten alıyor. Sanılanın aksine bu renk, yumurtanın içindeki besin değerini değiştirmiyor. İçini açtığınızda göreceğiniz sarı ve beyaz, klasik bir köy yumurtasından farksız.

ŞEHİR EFSANELERİNE DİKKAT!

"Kolesterolü Yok" İddiası: Laboratuvar sonuçları, mavi yumurtanın da diğer tüm yumurtalar kadar kolesterol içerdiğini gösteriyor. "Sıfır kolesterol" söylemi tamamen bir pazarlama stratejisinden ibaret.

"Daha Fazla Protein" Yanılgısı: Protein miktarı yumurtanın rengine değil, tavuğun neyle beslendiğine bağlıdır. Doğal beslenen bir beyaz tavuğun yumurtası, kapalı alanda hazır yemle beslenen mavi tavuğun yumurtasından çok daha besleyici olabilir.

SONUÇ: KABUĞA DEĞİL, KAYNAĞA BAKIN

Uzmanlar, tüketicileri yumurtanın dış kabuğuna göre değil, tavuğun yetiştirilme koşullarına göre seçim yapmaları konusunda uyarıyor. Mavi yumurtanın sağlığa tek "ekstra" faydası, çocukların ilgisini çekerek yumurta yeme alışkanlığı kazandırması olabilir. Eğer sırf sağlığınız için daha fazla ödemeyi düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün: Besin değerinde fark yok, sadece rengi farklı!