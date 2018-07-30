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Renault’dan, ilk yarıda rekor faaliyet kârı

Renault Group, ilk yarıda 1 milyar 914 milyon euro ile rekor faaliyet kârı elde etti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:29
Renault’dan, ilk yarıda rekor faaliyet kârı

Yılın ilk yarısında Renault Group’un satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artarak 2,07 milyon adede ulaştı. Bu dönemde, grubun cirosu yüzde 1,4 artışla 29 milyar 957 milyon euroya yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 820 milyon euro düzeyinde gerçekleşen faaliyet kârı ise bu yılın aynı döneminde 1 milyar 914 milyon euro oldu. Bu rakam grubun cirosunun yüzde 6,4’üne denk geldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:29
  1. Renault
  2. Renault Group

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