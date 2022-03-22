Renault'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Fransız otomotiv devi Renault, Rusya'nın başkenti Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başladı. Rusya Renault'un, Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı konumunda. Rusya'daki araç üretiminin yüzde 39.5'ini Renault oluşturuyor.
Fransız araba üreticisi Renault, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'daki fabrikasında üretime ara vereceğini açıklamıştı.
Ancak Fransız devinin kararı uzun sürmedi. Rusya'daki faaliyetini askıya alan Renault, Moskova'da fabrikalarında yeniden üretime geçtiğini duyurdu.
İddiaya göre Renault, kararı alırken Fransız hükümetinden de destek aldı.
Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı olan Rusya'da üretim gerçekleştiren Renault, ülkenin araç üretiminin yüzde 39.5'ini oluşturuyor.
Renault Moskova'dan bir sözcü, "Bileşen tedarikiyle (çip krizi) ilgili durum istikrarsız ve değişiyor. Herhangi bir tahminde bulunmamayı tercih ediyoruz." dedi.
Moskova'daki fabrika, Renault'un Duster, Kaptur, Arkana modellerini ve Nissan Terrano'yu üretiyor.
Renault, tesisin ne kadar süreyle faaliyete devam edeceği konusunda bilgi vermedi.
Rus otomobil devi de üretimi durdurdu
Ürettiği Lada araçlarıyla tanınan otomobil firması AvtoVAZ, elektronik parça kıtlığı nedeniyle 21-25 Mart tarihlerinde Togliatti ve Izhevsk'teki tesislerinde üretim faaliyetlerini durdurduğunu duyurmuştu.
KAYNAK: HABER7