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Aktüel Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakım hizmeti
Aktüel

Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakım hizmeti

Tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos-3 Ekim'de yetkili servislerde geçerli olan fırsat kapsamında bazı avantajlar sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:44:55 -
Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakım hizmeti

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini avantajlarla kışa hazırlayabiliyor.

Renault açıklamasına göre, tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos- 3 Ekim'de yetkili servislerde geçerli olan fırsat kapsamında bazı avantajlar sunuluyor.

"Şehre Dönüş" satış sonrası hizmetinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Ayrıca 4 Adet Michelin lastik alana 280 TL yakıt kartı ve Maximum Kart’a özel artı 4 taksit ayrıcalığı da sunuluyor.

Diğer taraftan Yetkili Servisler, kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların güvenliği için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında birçok önlem alınıyor ve bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından denetleniyor.

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