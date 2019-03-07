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Renault ve Dacia’dan mart kampanyası

Renault ve Dacia, mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:28
Renault ve Dacia’dan mart kampanyası

Renault ve Dacia, mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Renault müşterileri, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleri ile araç sahibi olma fırsatı buluyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 60 bin TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı devam ediyor.

Öte yandan; mart ayı kampanyası kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49,90 TL ve Duster 59,90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko’da anında bin TL indirim imkanı yer alıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:28
  1. Renault
  2. Dacia
  3. kredi kampanyası
  4. Dacia Sandero
  5. Dokker
  6. Duster
  7. Dacia Kasko

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