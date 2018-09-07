Renault ve Dacia’dan eylül kampanyası

Renault ve Dacia, eylül ayında müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor. Renault’da kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin liralık indirim sağlanıyor.

Renault ve Dacia, eylül ayında müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor. Renault’da kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin liralık indirim sağlanıyor.



HURDA TEŞVİĞİNE EK İNDİRİM

Hurda teşvikiyle birlikte ek indirimlerle Renault Clio HB 84 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken, Symbol 86 bin 600 lira, Kangoo ise 91 bin 300 liradan satılıyor.

Renault hafif ticari modellerinde maksimum 30 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır vade farkı fırsatı sunuluyor.

DACİA’DA CAZİP FIRSATLAR

Dacia da hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7 bin lira, Dokker alımlarında 5 bin lira, Sandero alımlarında ise 4 bin liralık indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 65 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken, Logan MCV 67 bin 800 lira, Dokker ise 71 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

RENAULT GRUBU TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR

Renault Grubu, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın ülkedeki Türkiye’deki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, “Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından izliyoruz. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir” dedi.