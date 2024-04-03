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Otomotiv Renault Trucks “Good Move” belgeseli üç ödül kazandı!
Otomotiv

Renault Trucks “Good Move” belgeseli üç ödül kazandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 17:10:00 -
Renault Trucks "Good Move" belgeseli üç ödül kazandı!

Renault Trucks ve Alunites ajansı, "The Good Move, Dekarbonizasyon Hedefi" belgesel dizisi ile Fransa'da üç ayrı iletişim ödülü kazandı.

Temel malların %90'ından fazlası karayoluyla taşındığından, yük taşımacılığı toplumlarımızın işleyişi için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Öte yandan kamyonlar, Avrupa Birliği'nin toplam karbon ayak izinin %7'sini oluşturuyor ve iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir zorluğu işaret ediyor. Renault Trucks, bu konudaki sorumluluğunun bilinciyle karbon ayak izini hızla azaltmak için dönüşüm süreçleri geliştiriyor. 

Bu dönüşümlerin merkezinde "The Good Move, Dekarbonizasyon Hedefi" bulunuyor. Bu belgesel dizisindeki yedi bölümün her biri, ulaştırma sektörünün karşılaştığı zorlukları ve sektördeki paydaşların bu zorlukları çözmeye yönelik çabalarını vurguluyor.

İlk kez 2023'ün sonlarında yayınlanan "The Good Move, Dekarbonizasyon Hedefi" programı, iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratma konusundaki kararlılığı ve rolü nedeniyle övgüler alıyor. Son olarak Renault Trucks ve ajansı Alunites, bu belgesel ile Marka İletişimi kategorisinde- Şirket Dönüşümü - Grand Prix Stratejileri Etkileşim İletişimi Gümüş Ödülü'ne ve iki Top/Com Grands Prix Ödülüne layık görüldü: Kurumsal dijital iletişim kategorisinde Altın Grand Prix ve Prix Özel anlatım ödülü kazandı.

 

Renault Trucks, "The Good Move, Dekarbonizasyon Hedefi" dizisinin yedi bölümünde karbon ayak izine dair sorunları araştırdı. Belgesel, sadece Renault Trucks uzmanlarının değil, geniş bir yelpazedeki farklı uzmanların da sesini duyuruyor. Bu uzmanlar arasında CNRS'de jeomorfolog ve araştırmacı olan Ludovic Ravanel, paleoklimatolog ve IPCC bilim grubunun eski başkan yardımcısı Jean Jouzel, Sorumlu Mineraller Girişimi (RMI) CEO'su Jennifer Peyser ve LAET - ENTPE'de (Ekonomik Planlama Laboratuvarı, Ulaştırma Ekonomisi) araştırma mühendisi Florence Toilier yer alıyor.
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Renault Trucks Başkanı Bruno Blin de şirket çalışanlarından biri olarak serinin baş rolünü üstleniyor. Şeffaflıkla ve gerçeği gizlemeye ya da süslemeye çalışmadan açıklamalarda bulunuyor; “Artık küçük adımlarla yetinemeyeceğimiz için Renault Trucks olarak sektörümüzün dekarbonizasyonu ve kaynakları koruma hedefleri doğrultusunda taahhütlerde bulunduk ve halihazırda birçok somut eylem gerçekleştirdik. Elbette hala yapılması gereken çok şey var. Bu seride paylaşmak ve belgelemek istediğimiz de buydu.”

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