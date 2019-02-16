Renault Grubu satışlarını 3.9 milyona taşıdı

Toplam cirosu 2017’ye göre yüzde 2,3 daralarak 57 milyar 419 milyon Euro’ya gerileyen Renault, 3 milyar 612 milyon Euro faaliyet kârı açıkladı.

Renault CEO’su Thierry Bollore, 2018’de pazarın zorlu koşullarına rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, “Ticari ve mali sonuçlar, grubun esnekliğini ve güç koşullara adapte olma yetisini gösteriyor. Bu sonuçlar net bir stratejinin hayata geçirilmesi esnasında ortaya koyulan titiz ve dikkatli çalışmayı ve bütün grup çalışanlarının emeğini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.