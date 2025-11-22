Renard’dan çok klas hareket! Basın toplantısını ezan okununca sustu, başını eğip bekledi
Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, sergilediği centilmenlik ve kültürel saygı hareketiyle tüm spor camiasına örnek oldu. Fransız teknik adam, Pazartesi günü (17 Kasım) Suudi Arabistan-Cezayir hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısı sırasında, akşam ezanının okunmaya başlaması üzerine toplantıya ara verdi. Kendisine sorulan bir soru üzerine başını eğip ezan sesini işaret eden Renard, "Beni biraz tanıyorsanız... Biraz bekleyebilir miyiz?" diyerek sessizliğe büründü. Uzun süredir Suudi Arabistan'da görev yapan ve ülkenin kültürel kodlarına aşina olduğu bilinen 57 yaşındaki teknik direktörün, ezan bitene kadar süren bu saygılı bekleyişi, özellikle Müslüman sosyal medya kullanıcılarından yoğun övgü aldı ve hareket, kısa sürede viral oldu.
DARISI TÜM SPOR CAMİASINA
Yeşil Şahinler, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri dördüncü turunda B Grubu'nu lider tamamlayarak Irak ve Endonezya'yı geride bırakarak katılmaya hak kazanmıştı.
RENARD'IN SUUDİ ARABİSTAN'DA İKİNCİ DÖNEMİ
Hervé Renard, Suudi Arabistan milli takımını iki dönem çalıştırdı. İlki 2019'dan 2023'e, ikincisi ise 2024'te başladı.
57 yaşındaki Fransız teknik direktör, disiplinli yapısıyla tanınıyor. Ancak Renard, oyuncularının dini inançlarına saygı duyuyor. Uzun süredir Suudi Arabistan'da yaşayan Renard, ezan okunurken nasıl davranılması gerektiği konusunda oldukça bilgili.
Ezana saygılı davranışı dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman internet kullanıcıları arasında viral oldu ve büyük beğeni topladı.