Renard’dan çok klas hareket! Basın toplantısını ezan okununca sustu, başını eğip bekledi

Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, sergilediği centilmenlik ve kültürel saygı hareketiyle tüm spor camiasına örnek oldu. Fransız teknik adam, Pazartesi günü (17 Kasım) Suudi Arabistan-Cezayir hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısı sırasında, akşam ezanının okunmaya başlaması üzerine toplantıya ara verdi. Kendisine sorulan bir soru üzerine başını eğip ezan sesini işaret eden Renard, "Beni biraz tanıyorsanız... Biraz bekleyebilir miyiz?" diyerek sessizliğe büründü. Uzun süredir Suudi Arabistan'da görev yapan ve ülkenin kültürel kodlarına aşina olduğu bilinen 57 yaşındaki teknik direktörün, ezan bitene kadar süren bu saygılı bekleyişi, özellikle Müslüman sosyal medya kullanıcılarından yoğun övgü aldı ve hareket, kısa sürede viral oldu.