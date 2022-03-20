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Gündem Rektörden takdir toplayan hareket! Tehlike saçan başıboş köpekler barınaklara gidecek
Gündem

Rektörden takdir toplayan hareket! Tehlike saçan başıboş köpekler barınaklara gidecek

Öğrencilerin şikayetlerini değerlendiren KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, başıboş köpeklerle ilgili protokol imzalandığını duyurdu. Buna göre başıboş sokak köpekleri en kısa zamanda barınaklara yerleştirileceğini açıkladı. Hülagü, protokolle ilgili, "KBB koordinasyonunda planlanan köpek barınakları tamamlandığında kampüsteki köpeklerin gönderilmesi öncesi ilgili öğrenci derneklerimizle birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 19:44:00 - 2022-03-20 19:53:10

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyelerle protokol imzalandığını ve köpeklerin barınaklara yerleştirileceğini duyurdu.

Belediyelerle protokol imzalandı: En kısa zamanda barınaklara nakledilecekler

Hülagü konuyla alakalı, "Kampüsteki köpeklerle ilgili Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle protokol imzalandı. En kısa zamanda bu hayvanlar kendilerine ait barınaklara nakledilecektir." ifadelerini kullandı. Bu duyurunun üzerine sosyal medya üzerinden kararla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Öneriler dikkate alınacak

Öğrencilere seslenen Hülagü, “Sevgili Öğrenci Kardeşlerim; KBB koordinasyonunda planlanan köpek barınakları tamamlandığında kampüsteki köpeklerin gönderilmesi öncesi ilgili öğrenci derneklerimizle birlikte hareket edeceğiz. Onların önerileri mutlaka dikkate alınacaktır. Onların gideceği yerleri, yaşam ve hayat şartlarını birlikte kontrol edeceğiz. Kampüsümüzün girişindeki KBB‘nin onlarla ilgili yaptığı yerler muhafaza edilecektir. Bir hayvan sever olduğumuzu ve onlara bir can gözüyle baktığımızı hiç bir zaman unutmayın.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kartepe Gazetesi

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