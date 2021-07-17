Rektörden ‘cinsel yönelim’ açıklaması: İdeolojik bir amaçla bilinçli olarak konuldu!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 9 Temmuz tarihinde gerçekleşen Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okunan Dünya Hekimler Birliğinin yemin metninde "Cinsiyet ve cinsel yönelim" ifadelerinin yer alması büyük tepki toplamış ve Rektör Ahmet Kızılay, yeminin toplumun değerleriyle örtüşmediğini ve bundan büyük üzüntü duyduğunu belirterek gerekli incelemelerin başlatıldığını dile getirmişti.

Rektör Kızılay, tıp fakültesinde yaşanan "Hipokrat Yemini" tartışması, okutulan yeminle neyin amaçlandığını, asıl yeminin ne olduğunu ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini İLKHA muhabirine anlattı.

Dünya Hekimler Birliğinin son yıllarda farklı bir yemin metnini yaygınlaştırmaya ve propagandasını yapmaya çalıştığına dikkat çeken Kızılay, toplumun değerleriyle bağdaşmayan "Cinsel yönelim" kelimesi ve benzer kelimelerin bilinçli olarak yemin metnine sokulduğunu belirterek bununla aile yapısını tahrip etmeye yönelik maksadı içerdiği kanaatinde olduğunu kaydetti.

Bunun sadece İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde hasdeğil, ülkedeki tüm tıp fakültelerinde tartışmaya yol açan bir durum olduğuna vurgu yapan Kızılay, bundan sonra tedbir olarak, tüm fakültelerin mezuniyet törenlerindeki yemin metinlerini, fakültelerin öneri olarak getireceklerini, senatoda değerlendirip karar verildikten sonra kararlaştırılan metnin mezuniyet törenlerinde okutulacağını söyledi.

"Cinsel yönelim' kelimesi ve benzer kelimeler bilinçli olarak yemine sokulmuştur"

Asıl rahatsızlık uyandıran kelimenin metnin içine sokulan "cinsel yönelim" tabirinin olduğuna dikkat çeken Kızılay, "Normalde bir hekim yemin ettiğinde, cinsiyet ayrımı, zengin-fakir ayrımı, kadın-erkek ayrımı yapmadan, bütün hastalara eşit mesafede muamele eder. Yeminin aslı bu iken, 'cinsel yönelim' kelimesini ve benzer kelimeleri kullanmak aslında bu bilinçli olarak yemine sokulmuştur. Toplumumuzun, milletimizin aile yapısı hassasiyeti ve değerleriyle bağdaşmayan, bunları tahrip etmeye ve en hafif söylemiyle bunları aşındırmaya yönelik bir maksadı içerdiği kanaatindeyim. Bu aslında burada bir örnek, fakat toplumda farklı alanlardaki bir tartışmanın tezahürü diyebiliriz. Asıl mesele, masum olması gereken bir yeminin içerisine böyle tartışma oluşturacak kelimeleri sokmanın maksatlı ve hedefli olduğu yönünde." dedi.

"Dünya Hekimler Birliği, son yıllarda farklı bir yemin metnini yaygınlaştırmaya ve propagandasını yapmaya çalışıyor!"

Yüz yılı aşkındır tıp fakültesi mezuniyetlerinde Hipokrat Yemininin yapıldığını belirten Rektör Kızılay, "Tıp fakültesi mezunları Hipokrat Yemini yaparak mezun olurlar. Bu dünyada da Türkiye'de de oturmuş bir gelenektir. Fakat son yıllarda Dünya Hekimler Birliği, farklı bir yemin metnini yaygınlaştırmaya ve propagandasını yapmaya çalışıyor. Türkiye'de de bu konuda tartışmalar, farklı görüşler gündemde." diye konuştu.

"Okutulan tartışmalı yemin metni ile alakalı inceleme başlattık"

Kızılay, "Tıp Fakültemiz kurulduğundan bugüne mezuniyetlerde 'Hipokrat Yemini' yapılır. Tabi 'Hipokrat Yemini'ndeki metin, standart metin değildir. Her bir üniversite kendine göre kelime değişiklikleri, küçük değişiklikler yapar ama bu Dünya Hekimler Birliği'nin önerdiği yeminde tasvip etmediğimiz, ülkemizin, milletimizin değerlerine aykırı bazı kelimeler (Cinsiyet, cinsel yönelim) yer almakta. Toplumumuzun, milletimizin hassas olduğu bu tür konular, yeminin özünde olmadığı halde yeminin bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. Özellikle hassas olduğumuz ve toplumsal olarak duyarlı olduğumuz konularda toplumumuzun temelini oluşturan aile yapımız konusunda, Dünya Hekimler Birliği'nin yemininde bulunan birkaç kelime tasvip etmediğimiz kelimelerdir. Bu da yeni mezun olan tıp öğrencilerimiz arasında tartışmaya yol açan bir durum oldu. Bu sadece bizim fakülte de değil, ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinde tartışmaya yol açan bir durum. Tıp fakültemizde bir grup mezun Dünya Hekimler Birliği yeminini savunmuş, bir grup ise bizim Hipokrat Yemini'ni savunmuş. Dekanlığımız 'Hipokrat Andı yapılacak' diye açıklama yapıp öğrencileri bilgilendirmiş. Öğrenciler ile mezuniyet töreni düzenleyen hocalarımız arasında bir kargaşa yaşanmış. Neticede öğrencilerimize, üniversitemizin hazırladığı yemin metni değil, diğer metin okutulmuş. Tabi bu tasvip etmediğimiz bir konu ve bununla ilgili inceleme başlattık." dedi.

"Bu metni yaygınlaştırmaya çalışanlar ideolojik bir amaç gütmüştür"

"Hipokrat Yemini"nin özü itibariyle birkaç ana temayı içerdiğini kaydeden Kızılay, şöyle devam etti:

"Birincisi doktorların fedakarlıkla görevlerini yapacaklarını, ikincisi, ayrımcılık yapmadan her hastaya aynı özeni göstereceklerini ve üçüncüsü de tıp alanında kendisini geliştireceğini ve bu mesleği kendisine öğreten hocalarına her zaman saygılı, hassas ve özenli olacağını ifade ediyor. Yeminin içeriği budur. Hiç gerekmediği halde o kelimeleri farklı düşünce, ideolojiyle oraya (yemine) bir hançer gibi sokmak, toplumumuzda tartışma oluşturabilecek şekilde rahatsız etmek… ben bunu iyi niyetli bir yemin olarak görmüyorum. Bu metni yaygınlaştırmaya çalışanların aslında burada ideolojik bir amacı gütmeye çalıştıklarını ve bu yemini bir araç olarak kullandıklarını düşünüyorum."