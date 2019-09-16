Rektör Turgut, İlköğretim Haftasını kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İlköğretim Haftasını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere başarılar dileyerek açıklamalarda bulunan Rektör Turgut, “Yeni bir eğitim-öğretim yılının başında ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okul,müdürü, öğretmeni, öğrencisi, velisi ve tüm çalışanı ile sıcak bir yuvadır. Bu yuva gelecekteki yaşamınızın ve mutluluğunuzun hazırlayıcısıdır. Amacımız, büyük önderin belirttiği gibi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen, dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirebilmektir. Nesillerimizi bilgi ve teknoloji ile donatıp, Anadolu’muzun maneviyatıyla da yoğurmalıyız. Manevi değerlerine bağlı, teknolojiyi önemseyen bir nesille inanıyorum ki, istikbal, Türkiye’mizin olacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.