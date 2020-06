Rektör Tabakoğlu, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle dijital ortamda buluştu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye ve Balkanlar gündeminin nabzını en iyi tutan gazetecilerden biri olan Yusuf Emin’in moderatörlüğünde, Türkiye’de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü iş birliğinde düzenlenen programa konuk oldu.

Program, Türk Gençlik Kulübü ile birlikte moderatör Yusuf Emin’in sosyal medya hesapları üzerinden, 10 binden fazla izleyiciyle buluştu. Hem öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlandığı hem de keyifli bir sohbetin gerçekleştiği programın kaydı, https://www.facebook.com/sevdalinkatekrumeli/videos/693420741229848/ adresinden izlenebiliyor.

Programda, Edirne’de öğrencilik hayali kuran Makedonyalı gençlere, Türkiye’de, Kuzey Makedonya’dan en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite olan Trakya Üniversitesini anlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesi, üniversitemizde başlayan Uzaktan Eğitim Sistemi, akademik takvim, kontrollü normalleşme süreci, Edirne ve üniversite hakkında detaylı bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konuşmasında, “Trakya Üniversitesi, yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle bölgenin ve Balkanların yükselen değeri. Hayata geçirdiğimiz her projenin odağında Balkanlar var. Türkiye’de Balkanlar, Balkanlar’da da Türkiye dendiğinde akla gelen ilk üniversite Trakya Üniversitesi. Üniversitemiz aynı zamanda Balkan Üniversiteler Birliğinin Daimi Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi. Trakya Üniversitesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlar’dan ve diğer coğrafyalardan gelen binlerce öğrenciye kapılarımızı açacağız. Hedefimiz, 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Bu vesileyle, Balkanlar’dan gelen ve ‘Ben Trakya Üniversitesinde okumak istiyorum.’ diyen her evladımızın hayalini gerçekleştireceğimizin sözünü de veriyorum" dedi.

Türkiye’nin ve Trakya Üniversitesinin Covid-19 ile mücadelesine de ayrı bir parantez açan Prof. Dr. Tabakoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizde sağlık altyapısı çok iyi durumda. Salgın süreci, her yönüyle en doğru şekilde yönetildi. Süreçte Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve yerel yönetimlerin iş birliğinde, ön görülen tedbirlerin uygulanması noktasında koordinasyon içerisinde çalıştık. Bundan sonra da tedbirleri elden bırakmadan virüsle mücadeleye devam edeceğiz. Bu vesileyle yayını seyreden tüm izleyicilere teşekkür ediyor, sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum.”

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise “Kuzey Makedonya’nın ve buradan gelen öğrencilerimizin bizim için ayrı bir önemi var. Uluslararası öğrencilerimizi her anlamda desteklemeye devam ediyoruz. Bir Öğrenci de Sen Okut burs programımız kapsamında bugüne kadar yüzlerce öğrencimize destek olduk. Uluslararası öğrenci kabulümüz bu süreçte de hiçbir aksaklığa mahal vermeden devam edecek. Aday öğrencilerimiz, 22 Haziran’dan 24 Temmuz’a kadar devam edecek başvuru sürecini, internet sitemiz üzerinden takip edebilir. İlk kayıtlarımızı 15 Ağustos tarihinde gerçekleştireceğiz. 15 Eylül ve 15 Ekim’de de ek kontenjan alımlarımız başlayacak. Konu ne olursa olsun, her zaman, hem mevcut hem de aday uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu buluşmayı organize eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Trakya Üniversitesinin bilhassa Balkanlara yönelik çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden katılımcılar da üniversite yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.