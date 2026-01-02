Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözüne sinirlenen öğrenci “İstemiyorum. Çek iki katı çek” diyerek ödeme yaptıktan sonra taksiden indi.
İstanbul’da bir takside yaşanan gergin anlar izleyenleri de gerdi. Taksicinin bir sözüne alındığı belli olan gencin “Dostum öğrencisini benden olsun” diyen taksiciyle tartıştı.
Taksicinin “Kardeşim paran yok demiyorum. Öğrencisin benden olsun diyorum” sözleri üzerine öğrenci “Çek şurdan yaa. Yaptığın muameleye bak. Yok istemiyorum. Çek iki katı çek” karşılığını verdi. Taksici ise ısrar karşısında “Gerek yok! 250 lira ver yeter” dedi. Öğrenci “Öyle sesini yükseltme. İşe bak yaa” dedikten sonra taksiden inerek gözden kayboldu.