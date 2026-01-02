  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet
Gündem Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözüne sinirlenen öğrenci “İstemiyorum. Çek iki katı çek” diyerek ödeme yaptıktan sonra taksiden indi.

İstanbul’da bir takside yaşanan gergin anlar izleyenleri de gerdi. Taksicinin bir sözüne alındığı belli olan gencin “Dostum öğrencisini benden olsun” diyen taksiciyle tartıştı.

Taksicinin “Kardeşim paran yok demiyorum. Öğrencisin benden olsun diyorum” sözleri üzerine öğrenci “Çek şurdan yaa. Yaptığın muameleye bak. Yok istemiyorum. Çek iki katı çek” karşılığını verdi. Taksici ise ısrar karşısında “Gerek yok! 250 lira ver yeter” dedi. Öğrenci “Öyle sesini yükseltme. İşe bak yaa” dedikten sonra taksiden inerek gözden kayboldu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan Algan

Burnunda bir karış havada
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23