Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da bir takside yaşanan gergin anlar izleyenleri de gerdi. Taksicinin bir sözüne alındığı belli olan gencin “Dostum öğrencisini benden olsun” diyen taksiciyle tartıştı.

Taksicinin “Kardeşim paran yok demiyorum. Öğrencisin benden olsun diyorum” sözleri üzerine öğrenci “Çek şurdan yaa. Yaptığın muameleye bak. Yok istemiyorum. Çek iki katı çek” karşılığını verdi. Taksici ise ısrar karşısında “Gerek yok! 250 lira ver yeter” dedi. Öğrenci “Öyle sesini yükseltme. İşe bak yaa” dedikten sonra taksiden inerek gözden kayboldu.