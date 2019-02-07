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Rektör, Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatıyor! "Üniversitede rakı servisi devam ediyor"

Yeniakit.com.tr’nin bir süre önce gündeme taşıdığı Mimar Sinan Üniversitesi restoranındaki rakı servisinin halen devam ettiği öğrenildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 21:22
Rektör, Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatıyor! "Üniversitede rakı servisi devam ediyor"

 İsmail Uğur  Özel Haber 

Dünyanın en görkemli cami ve külliyelerinin mimarı olan Mimar Sinan’ın adının verildiği üniversitede, YÖK’ün Disiplin Suçları Yönetmeliği’ne göre disiplin suçu sayılan ve Anayasa’nın “Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci maddesine göre de açıkça yasaklanan alkol tüketiminin Mimar Sinan Üniversitesi’nde halen devam etmesi tepkilere neden oluyor.

YÖK’ün kararı hiçe sayılıyor

Ermeni Diasporası’nın Ermeni katliamı yalanlarını destekleyen Yazar Orhan Pamuk’un Tanpınar Kültür Merkezi’nin açılışında rakı içerken çektiği selfiyle gündeme gelen Rektör Handan İnci Elçi, YÖK’ün 2012 yılında üniversitelere gönderdiği alkol yasağı uyarısını bilmesine rağmen, üniversite restoranında yapılan alkol servisini kaldırtmadığı öne sürülüyor. Mimar Sinan Üniversitesi’nde yasak olmasına rağmen halen devam eden alkol servisine karşı YÖK’ün ne gibi bir tutum takınacağı da merak ediliyor.

Eğitim kurumlarında alkol içilmesi Anayasa’ya aykırı

Anayasanın “Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci maddesindeki, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmüyle; Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, “Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün mamullerinin satışı yapılamaz. Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonlarında alkollü içki satışı yapılamaz. Öğrenci yurtlarına, spor kulüplerine, her türlü öğretim ve eğitim. kurumlarına, kahvehanelere, kıraathanelere, pastanelere, bezik ve briç salonlarına; bilgi toplumu hizmetleri ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla alkollü içki satışı yapılamaz ve teslim edilemez” maddesine göre de üniversitelerde içki satışı yapılamıyor. YÖK’ün 2012 yılında üniversitelere gönderdiği, “Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanuna göre, Tütün ürünleri; kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tüketilemez” uyarısına rağmen Mimar Sinan Üniversitesi yönetiminin okul restoranında devam ettirdiği alkol servisi yasalara aykırı biçimde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 21:22
  1. Mimar Sinan
  2. Mimar Sinan Üniversitesi
  3. alkollü içki satışı
  4. Rektör Handan İnci Elçi
  5. Ermeni Diasporası
  6. alkol yasağı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    "Kimsenin hayat tarzına karışmadık."
  • mvlütmvlüt12 dk önce
    için ula için....zıkkımın kökünü için....
  • OhhhhOhhhh14 dk önce
    Canım çekti...
  • Hüseyin Hüseyin 16 dk önce
    Ne enteresan bağimsizliğini ilan etmiş

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