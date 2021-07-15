Rektör Melih Bulu'nun görevden alınması hain Can Dündar'ı sevindirdi

Yeni Akit Ankara

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun görevden alınması FETÖ sözde gazeteci bozuntusu Can Dündar’ı sevindirdi.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “#MelihBulu’ya karşı ilk günden itibaren kararlılıkla, cesaretle, başarıyla direnen #BoğaziçiÜniversitesi bileşenlerini coşkuyla alkışlıyoruz. Türkiye’yi sadece bir kayyım rektörden değil, “Artık yapacak bir şey kalmadı. Bunlar gitmez” yılgınlığından da kurtardılar” ifadelerini kullandı.

Dündar yaptığı paylaşım ile aylardır anlamsızca eylem yapan sözde akademisyenlere destek verdi.