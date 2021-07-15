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Gündem Rektör Melih Bulu'nun görevden alınması hain Can Dündar'ı sevindirdi
Gündem

Rektör Melih Bulu'nun görevden alınması hain Can Dündar'ı sevindirdi

FETÖ firarisi Can Dündar Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun görevden alınmasını sevinçle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:43:00 - 2021-07-15 16:16:02

 Yeni Akit  Ankara 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun görevden alınması FETÖ sözde gazeteci bozuntusu Can Dündar’ı sevindirdi.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “#MelihBulu’ya karşı ilk günden itibaren kararlılıkla, cesaretle, başarıyla direnen #BoğaziçiÜniversitesi bileşenlerini coşkuyla alkışlıyoruz. Türkiye’yi sadece bir kayyım rektörden değil, “Artık yapacak bir şey kalmadı. Bunlar gitmez” yılgınlığından da kurtardılar” ifadelerini kullandı.

Dündar yaptığı paylaşım ile aylardır anlamsızca eylem yapan sözde akademisyenlere destek verdi.

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Melih Bulu neden görevden alındı? Melih Bulu'nun görevden alınma nedeni ne? Erdoğan, Melih Bulu'yu neden görevden aldı?

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Yorumlar

İbrahim Gökalp

sevinirler tabi.İstedikleri oldu.Çok yazık
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butun darbeci, casus, hainler ve isbirlikcileri serefsizdir, alcaktir...(Sn.Dilipakin bugunku yazisindan)

hepsi birbirine benzer ve utanmaz, oltanin ucunda hep "sadece emperyalistlerin menfaati/millete ragmen millet-egemenligi-istiklal dusmanligi!!!" anlamina gelen DEMOKRASI, HALK, HAK, OZGURLUK, BARIS vs kelimeleri olur nedense.... ISTE CASUSLARIN SOZLERI, MIT TIRLARI KAHPELIGIYLE BILINEN CASUSLARIN OZGURLUK ANLAYISI
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