Rektör Melih Bulu'nun görevden alınması hain Can Dündar'ı sevindirdi
FETÖ firarisi Can Dündar Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun görevden alınmasını sevinçle karşıladı.
Yeni Akit Ankara
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun görevden alınması FETÖ sözde gazeteci bozuntusu Can Dündar’ı sevindirdi.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “#MelihBulu’ya karşı ilk günden itibaren kararlılıkla, cesaretle, başarıyla direnen #BoğaziçiÜniversitesi bileşenlerini coşkuyla alkışlıyoruz. Türkiye’yi sadece bir kayyım rektörden değil, “Artık yapacak bir şey kalmadı. Bunlar gitmez” yılgınlığından da kurtardılar” ifadelerini kullandı.
Dündar yaptığı paylaşım ile aylardır anlamsızca eylem yapan sözde akademisyenlere destek verdi.