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Rektör Levent’ten üniversiteyi kazanan öğrencilere ‘hoş geldiniz’ mesajı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
Rektör Levent’ten üniversiteyi kazanan öğrencilere ‘hoş geldiniz’ mesajı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversiteyi kazanan öğrencilere ‘hoş geldiniz’ mesajı yayımladı.


Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini kazanan öğrencileri tebrik ederek mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini tercih ederek, ailemizin bir ferdi olmanızdan dolayı sizi ve ailenizi candan kutluyor ve Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. İnsan hayatının belli zamanları vardır ki, kendi içerisinde bir dönüm noktası olmaktadır. Üniversite yılları da bu dönüm noktalarından biridir. Unutulmayan yıllar olarak geçen üniversite yaşamınızın en kıymetli yıllar olacağı ümidindeyim.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin bir ferdi olarak ahlaklı, çalışkan, üretken, etik değerlere bağlı, vatanperver, yetkin ve başarılı birey olarak yetişmek en önemli ülkümüz olmalıdır.


Bu ülkülere bağlı olarak Üniversitemiz sizlere ülkemiz ve dünya şartlarına bağlı unutulmaz bir üniversite tecrübesi yaşayacağınız fırsat ve imkanları sunmaktadır.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile ülke ve dünya ölçeğinde yetişmiş akademik kadroları ve araştırmacılarıyla çalışarak kendinizi yetiştirerek, ülkemize ve devletimize faydalı birer birey olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacaksınız.


Anadolu`da Bir Dünya Üniversitesi misyonu ile 2006 yılından beri faaliyetlerini yürüten üniversitemiz bölgemizin şartlarını ve beklentilerini eldeki imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, daha ileri hedeflere ulaşmak için el ele çalışacağız.


Ailelerinizin ve sizlerin fedakârlıklarıyla geldiğiniz Üniversitemizin beklentilerini; en iyi şartlarda sağlayarak, Erzincan`ımız ve ülkemize yapacağımız hizmetler ile kalkınmadaki yerimizi almak en önemli hedeflerimizden olacaktır.


Sonuç olarak, ailelerinizin emaneti olan siz gençler, ülkemize, devletimize ve vatanımıza hakkıyla sizleri yetiştirmek, vatana hizmet aşkıyla mezun etmenin gururunu yaşatmak ideallerimiz arasında bulunmaktadır. Üstün başarınızdan dolayı sizi ve ailenizi bir kez daha kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
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