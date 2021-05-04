Rektör Leblebici’den kritik tespit

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici şunları kaydetti: “Çok stratejik olan bu alanda sürekli ve üstel olarak yükselen gelişme trendinin arkasında aslında ‘ekonomik bir öngörü’ olarak adlandırabileceğimiz Moore Yasası var. Bu yasaya ya da ekonomik gözleme göre yarı iletken sektörünün ekonomik fizibilitesinin sürdürülebilirliği için her sene belli bir hızda büyümesi gerekiyor. Gerçekten de 1970’lerden 2020’lere ürünlerin içinde bulunan transistör sayısından çalışma hızına kadar pek çok parametrenin neredeyse 1 milyar kat artmış olduğunu görüyoruz. Bu şekilde 50 sene boyunca sürekli olarak üstel olarak büyüyen başka bir endüstri de bulunmamaktadır.”

Teknoloji hızla ilerliyor

Bir transistörün boyutunun Covid-19 virüsünün onda biri boyutunda olduğunu dile getiren Leblebici, “Bundan 10 yıl önce bir transistörün boyutu yaklaşık olarak bir virüsün boyutu kadardı. Ama artık onda birine, yani bir milimetrenin milyonda biri mertebesine inmiş durumda. Yakın gelecekte bu boyutlar daha da küçülecek. Bu teknoloji çok hızlı ilerliyor ve daha önümüzdeki koşacak çok alan var. Ancak böyle bir teknolojiyi üreten tesislerin yatırım maliyeti de 10 milyar dolar civarında olabiliyor” dedi. Leblebici, ayrıca Türkiye’de TÜBİTAK Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) bünyesinde bir üretim hattı olduğuna işaret etti.

Devler kendileri tasarlıyor

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Melik Yazıcı da halen sektörde satışa hazır çipler ile uygulamaya özgü tümleşik devre çipleri bulunduğuna dikkat çekti. Yazıcı, “Dünyadaki 3 büyük teknoloji firması Samsung, Apple ve Huawei, kendi tasarladıkları çipleri kullanıyor. Her firma rekabet için kendi istediği unsurları ön plana çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Yazıcı, otomotiv sektöründe elektroniğin ve yarı iletkenlerin önemine değindi. Otomobillerde bulunan en ileri teknolojinin otonom sürüş sistemleri olduğunu sözlerine ekledi.