Rektör Kızılay açıkladı: mezuniyet törenindeki yeminde "Cinsel yönelim"e inceleme başlatıldı!

Geçen cuma günü Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okunan yemin metninde "Cinsiyet ve cinsel yönelim" ifadelerinin yer alması büyük tepki topladı.

İnönü Üniversitesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Kızılay, Tıp fakültesinin mezuniyet töreninde asla tasvip etmedikleri bazı ifadeleri içeren ve klasik andın dışında bir yeminin, öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun talebiyle geçen hafta cuma günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde okunduğunu, bundan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, toplumun değerleriyle örtüşmeyen bu metnin mezun öğrencilere okutulmasıyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını kaydetti.

"Tıp fakültesi mezuniyetinde okunan yemin metninde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı"

Tıp fakültelerinden mezun her öğrencinin bu andı okuduğuna ve bu yemin metninin çeşitli versiyonlarının bulunduğuna vurgu yapan Kızılay, fakat bu metnin milletin değerlerine ters düşen yönlerinin bulunduğunu ve dolayısıyla toplumsal zeminde tartışılır hale gelmeye başladığını dile getirdi.

Kızılay, "Tıp fakültemizin mezuniyet töreninde asla tasvip etmediğimiz bazı ifadeleri içeren ve klasik andın dışında bir yemin, öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğunun talebiyle geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde okundu. Milletimizin, toplumumuzun değerleriyle çelişen ve tartışma yaratan bu ifadeler, fakültemizin aslında farklı bir andı öğrencilere gönderdiği halde, mezun öğrencilerimizin okuduğu yemin metninde sehven yer almış bulundu. Bundan büyük bir üzüntü duyuyorum." dedi.

Tıp fakültesi mezuniyetinde toplumun değerleriyle örtüşmeyen metnin mezun öğrencilere okutulmasıyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını belirten Kızılay, bu yıl fakülteler tarafından yapılan diğer mezuniyet törenlerinde de antların okutulduğunu ve bunun bir geleneğe dönüşmeye başladığını belirtti.

Kızılay, "Bundan sonra üniversitemizin genel prensibi olarak senato kurulumuzdan onay almamış antları mezun öğrencilerin okumalarına izin vermeyeceğiz. Üniversitemiz Senatosunda bu antlar onaylandıktan sonra yemin törenlerinde okutulacak. Milletimizin değerleriyle çelişen ifadeleri üniversitemizde ve bu antlarda yer vermek, bunları öğrencilerimize okutturmak hiçbir zaman izin vermeyeceğimiz bir durumdur. Bu konuda bir açıklama ihtiyacı duydum çünkü bazı sivil toplum örgütleri üniversitemizin tıp fakültesi mezuniyet töreninde okunan andın bazı ifadelerini tartışmaya açmıştır. Bu tartışmaları ve eleştirileri, haklı ve yerinde buluyorum. Bu ifadelerin mezuniyet törenlerinde okunan antlarda yer almaması gerektiğini buradan İnönü Üniversitesi rektörü olarak ifade ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri takdim edildi. Tören, dereceye giren öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.