0553 313 94 23

Rektör Çomaklı, Açıköğretim fakültesini ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:56
Rektör Çomaklı, Açıköğretim fakültesini ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Açıköğretim Fakültesindeki öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile bir araya geldi.


Rektör Çomaklı: “Günümüz toplumunda üretim ve gelişim, bilgi ve teknolojiye dayalı olarak gerçekleştiriliyior. Öğrenme ortamları artık fiziksel mekânlarla sınırlandırılamıyor. Ortaya çıkan bu model ile eğitim almak isteyen bireylere yer ve zamandan bağımsız esnek bir öğrenme ortamı ve öğrenme fırsatları sunuyor.” dedi.


Öğretim sektöründe, her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarının arttığına dikkat çeken Çomaklı, buna karşılık, öğretime ayrılan zamanın ve kaynakların giderek azaldığını belirtti. Açık ve uzaktan öğretimin, bu sorunu aşmak için üzerine çalışılması gereken bir öğretim yöntemi olduğunu dile getiren Çomaklı şu ifadeleri kullandı: “Bireylerin gereksinim duydukları bilgilere kolay ve hızlı bir biçimde erişmeleri ve bu bilgileri kullanmaları oldukça önem kazanıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bireylerin sürekli, kendi kendilerine ve yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayan bu eğitim modelinin doğru ve daha etkin bir biçimde yapılandırılması, planlanması ve uygulanması büyük bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.


“Bireyler İçin Öğrenme Fırsatları Çoğalıyor”


Öğrenme ortamlarının artık okullar, üniversiteler, öğrenme merkezleri gibi kurumlarla ve fiziksel mekânlarla sınırlandırılmadığını vurgulayan Çomaklı; yaşanan tüm gelişmeler, eğitimin geleceğinde açıktan ve uzaktan eğitimin büyük bir rol oynayacağını, bu yöntemlerin sürekli olarak gelişeceğini, sunulan içeriklerin daha da zenginleşeceğini ve bireyler için öğrenme fırsatlarının çoğalacağını gösteriyor. Bizler de bu gelişime ayak uydurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor, teknolojik gelişmeleri ve yeni eğitim modellerini anında Açıköğretim Fakültemize entegre ediyoruz. Bu vesileyle kısa zamanda önemli mesafeler kat eden fakültemizin yönetim kadrosu başta olmak üzere, akademik ve idari personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Toplantı; Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çelik tarafından yaşanan gelişmeler, projeler, teknikler ve uygulamalar hakkında bilgilendirilen Rektör Çomaklı’nın, bölüm adına öneri, istek ve talepleri dinleyerek ellerinden gelen yardımı yapacaklarını ifade etmesinin ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    1. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    2. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    3. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    4. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    5. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    6. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    7. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    8. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    9. İspanyol aşırı sağına karşı..
    10. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    11. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    12. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    13. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    14. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    15. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    16. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    17. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    18. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    19. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    22. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    24. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    25. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    26. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    27. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
    28. Türkiye sandık başına gidiyor
    29. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
    30. Vali aracını durdurup yoldaki..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'