Rektör Bağ, meslek yüksekokul incelemelerine devam etti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarının (MYO) mevcut fiziki durumlarını ve yapılan çalışmaları yakından görmek için başlattığı inceleme ziyaretlerine Serinhisar, Acıpayam, Tavas ve Kale ilçelerinde bulunan meslek yüksekokulları ile devam etti.

İlk olarak Serinhisar ilçesine ziyarette bulunan Rektör Bağ ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi Serinhisar Kaymakamı Oğuz Şenlik’i makamında ziyaret etti. Bir süre sohbet eden Rektör Bağ ve Kaymakam Şenlik daha sonra Serinhisar Belediyesi’nde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve mülki yetkililer ile eğitim öğretim yılı öncesi Serinhisar Meslek Yüksekokulu’na gelecek öğrencilerin ulaşım, barınma ve güvenlik konularında alınan önemler ve yapılacak çalışmaları konuşmak üzere bir araya geldi.Görüşmenin sonunda öğrenciler için yurt olarak tahsis edilen binayı gezen heyet yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Pamukkale Üniversitesi Serinhisar Cevriye Esen Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ile bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek ve otuz öğrenci eğitim alacak.

Rektör Bağ programı kapsamında ilçeleri tek tek dolaştı

Serinhisar’da yaptığı incelemelerin sonrasında Rektör Bağ Acıpayam ilçesine geçerek burada Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ı ziyaret etti. İdari yetkililerin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Bağ, eğitim öğretim yılı öncesinde Acıpayam MYO’da eğitim görecek öğrencilerin en iyi olanaklarla barınmaları ve güvenli bir ortamda yaşamaları için yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ incelemelerine Tavas ve Kale ilçeleri ile sonlandırdı.