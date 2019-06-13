Rektör Bağ: “Karahayıt uluslararası platformlarda bir markaya dönüşecek”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ yapımı devam eden PAÜ Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin tamamlanması ile antik çağlardan bu yana bir sağlık ve kür merkezi olarak kabul edilen bölgenin turizm anlamında kalkınmasına büyük katkı sağlanacağını kaydederek, "Karahayıt bölgesinin kısa sürede sağlık ve turizm yerleşkesi haline dönüşerek ulusal ve uluslararası platformlarda bir markaya dönüşeceğine inancımız tam" dedi.

2017 yılının Ağustos ayında yapımına başlanan PAÜ Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin inşaatını ziyaret eden heyette Rektör Bağ başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, hastane inşaatının yapımını üstlenen firma yetkilileri, PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Alkan, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Ali Murat Filizve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri hazır bulundu.

Rektör Bağ ve beraberindeki Üniversite yönetimi heyeti; PAÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Ali Murat Filiz ve inşaatın yapımını üstlenen firma yetkililerinden yapımı devam eden hastane inşaatındaki hasta odaları, kafeterya, havuz, konferans ve toplantı salonu, kazan dairesi gibi alanlarda yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

“8 bin metrekare yeşil alan olacak”

Proje hakkında teknik bilgiler veren Yapı İşleri Daire Başkanı, PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin 19 bin 746 metrekarelik (m2) arsa üzerinde yapıldığını, dört ayrı blok şeklinde 96 yataklı olarak tasarlandığını söyledi. Projenin toplam inşaat alanının 23 bin 326 m2 olduğunu ifade eden Filiz, projenin 4 bin 268 m2’lik kapalı otopark alanı (100 araçlık), 30 araçlık açık otopark ve 8.000 m2’de yeşil alan olacak şekilde planlandığını söyledi.

“Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Bağ ise antik çağlardan bu yana bir sağlık ve kür merkezi olarak kabul edilen Karahayıt bölgesinde yapımı devam eden Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin öncelikli olarak Türkiye’nin sağlık turizmi alanında kalkınması, Denizlimiz ve bölgenin adına önemli bir merkez olacağını vurguladı. Rektör Bağ, “Karahayıt bölgesinin kısa sürede sağlık ve turizm yerleşkesi haline dönüşerek ulusal ve uluslararası platformlarda bir markaya dönüşeceğine inancımız tam. Bizler de Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren diğer projelerimizde de olduğu gibi bu projemizde de yapılan çalışmaları yakından inceleyerek en kısa zamanda hizmete açmak için her aşamasını titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu.