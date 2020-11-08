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Spor 'Rekorların adamı' durdurulamıyor
Spor

'Rekorların adamı' durdurulamıyor

Süper Lig’in 8’inci haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal’ın 90+4’üncü dakikada attığı golle 2 - 1 galip geldi. Karşılaşmanın 46’ncı dakikasında oyuna giren rekortmen futbolcu, bu kez kafayla bulduğu son dakika golüyle takımına 3 puanı getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:48:00 -
'Rekorların adamı' durdurulamıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu yıl tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi’nde de bir rekor kırmıştı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

Ayrıca Başakşehir’in Paris Saint Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı 11’inde yer alan Mehmet Topal, 100. maçına çıktı. Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu, 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100’ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.

Tecrübeli krampon bugün de Gençlerbirliği maçının 90+4’üncü dakikasında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Mehmet Topal’ın golüyle galip gelerek 8’inci hafta sonunda puanını 13’e yükselten Başakşehir, milli maç arasına da moralli girmiş oldu.

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