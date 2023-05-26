Rekor tutar! Bakan Varank bomba haberi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı girişimcilik şu anda dünyadan ses getiriyor. Girişimcilerimiz son 2 yıldır rekorlar kırarak 1,5 milyar doların üzerinde dünyanın farklı fonlarından yatırım almayı başardılar. Biz bunun önünün daha da açık olduğunu biliyoruz." dedi.

Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nda (BEBKA) düzenlenen BEBKA-Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Kampı İşbirliği İmza Töreni'nde, Bursa'daki girişimcilik ekosistemini güçlendirecek önemli bir protokole imza atılacağını söyledi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Azerbaycan'da faaliyetlerine devam eden Bilişim Vadisi'nin Bursa'da da hizmet vermeye başlayacağını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Ajansımızın burada yaptığı faaliyetlere destek olmak üzere ve yine yakın zamanda açılış kurdelesini kestiğimiz TechINBursa Kuluçka Merkezi'nde yer alıp burada fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençlerimize başka bir katkıyı da Bilişim Vadisi sayesinde sağlamış olacağız. Artık Bilişim Vadisi ve BEBKA, TechINBursa güçlerini birleştiriyor. Bundan sonra 'Ben girişimci olmak istiyorum. Benim şöyle bir fikrim var, ticarileştireceğim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim ortaya koyacağımız teknolojinin, bizim ortaya çıkaracağımız, geliştireceğimiz teknolojinin ürünleşmesi sonucunda önemli başarılar elde edecek' diyen gençlerimiz gelecekler, Kalkınma Ajansımızın TechINBursa Kuluçka Merkezi'ne başvuracaklar ve burada yapılan değerlendirmeler sonucunda buraya gelen arkadaşlarımız buradan zaten gerekli mentorluk hizmetlerini, yönlendirme hizmetlerini, networking desteklerini alacaklardı ama bunları bundan sonra teknoparkların farklı vergi indirimi ve diğer desteklerini kullanarak gerçekleştirebilecekler."

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TechINBursa Kuluçka Merkezi'ne gelen gençlerin bundan sonra teknopark desteklerinden faydalanabileceğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'yi sürdürülebilir ve katma değerli kalkındırmanın yolunun inovasyona yatırımdan geçtiğinin farkındayız. Onun için de 21 yıldır Türkiye'deki inovasyon ekosistemine, Ar-Ge merkezlerine, tasarım merkezlerine, teknoparklara, araştırma altyapılarının, üniversitelerimize çok ciddi destekler veriyoruz. Bunun da hamdolsun geri dönüşlerini, neticelerini alabiliyoruz. Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı girişimcilik şu anda dünyadan ses getiriyor. Girişimcilerimiz son 2 yıldır rekorlar kırarak 1,5 milyar doların üzerinde dünyanın farklı fonlarından yatırım almayı başardılar. Biz bunun önünün daha da açık olduğunu biliyoruz. İnşallah bu işbirlikleriyle, yapacağımız yeni yatırımlarla önümüzdeki dönemde çok farklı başarıları elde edeceğiz."

Bakan Varank, Bursa'nın genç nüfusuyla, üniversiteleriyle potansiyeli en yüksek şehirlerden olduğunu dile getirerek, "İnşallah Bursa'nın marka değerine de girişimcilik anlamında işte bunun gibi katkıları sunmaya devam edeceğiz. Ben bu imzanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün atacağımız imzaların ikinci bir boyutu daha var. Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimcilik, yazılım sektöründe ve oyun tasarımı sektöründe de oldukça başarılı. Türkiye'nin ilk unicornları ya da bizim tabirimizde milyar dolar değerlemeye ulaşan 'Turcorn'ları oyun sektöründen çıkmıştı. Türkiye'de bu manada farklı kümelenmeler yer alıyor. Farklı şehirlerimizin önemli kabiliyetleri var. Burada İstanbul, Eskişehir, Ankara oyun ve animasyon tasarımı geliştirilmesi noktasında önemli şehirlerimiz. İşte bu listeye önümüzdeki dönemde Bursa'yı da katmak istiyoruz." ifadesini kullandı.