Sarı-kırmızılılar sosyal medyayı salladı! ‘Sabrımız kalmadı Dursun Özbek!’
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Sarı-kırmızılı futbolseverler, kadroyu güçlendirecek adımların gecikmesi üzerine sosyal medyada büyük bir tepki dalgası başlattı. Kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşen paylaşımlarda, Başkan Dursun Özbek ve yönetime ses getirecek takviyelerin bir an önce açıklanması için doğrudan çağrı yapıldı.
Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılı yönetimin transfer konusundaki tutuk tavrı nedeniyle tepki gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Galatasaraylı taraftarlar, yıldız transfer konusunda henüz beklenen hamlelerin yapılmaması üzerine sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.
"SABRIMIZ KALMADI DURSUN ÖZBEK!"
Sarı-kırmızılı taraftarların başlattığı "#SabrımızKalmadıDursunÖzbek" etiketi, yaklaşık 20 dakika içerisinde Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.
SOSYAL MEDYADA ORTALIK YIKILDI
Yeni sezon öncesinde kadronun yıldız isimlerle güçlendirilmesini bekleyen taraftarlar, transfer çalışmalarının sonuçlanmamasından duydukları rahatsızlığı binlerce paylaşımla dile getirdi.
Galatasaray yönetimine transfer sürecini hızlandırma çağrısında bulunan sarı-kırmızılılar, özellikle ses getirecek takviyelerin bir an önce açıklanmasını istedi. Etiket altında yapılan paylaşımlarda Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yönelik eleştiriler öne çıktı.