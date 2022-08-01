Rekor halen O'nun elinde...

Yeni sezonu start alacak olan Süper Lig şampiyonluk yaşayan hocalar arasında Fatih Terim'in ezici üstünlüğü devam ediyor. Fatih Terim, yaşadığı 8 şampiyonlukla açık ara zirvede.

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Akşam'a göre; Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim, dört kez görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluk gören isim ise 4 kezle Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.