Rekabetçi sorunlar için kollar sıvandı

Rekabet Kurulu tarafından iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle aralarında büyük teknoloji şirketlerinin ve restoran zincirlerinin bulunduğu 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmıştı. Kurulca, iş gücü pazarı ilk defa bu çapta bir soruşturmaya konu edildi.

Tartışılan konulardan

Başkan Birol Küle, iş gücü pazarındaki rekabet hukuku meselelerine ilişkin bilgiler paylaştı. Pazarda tarihsel olarak yoğun bir rekabet hukuku uygulamasından bahsetmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Küle, “Bu durumun temel nedeni farklı disiplinlerin, özellikle de iş hukuku düzenlemelerinin çalışanı korudukları varsayımıdır. Ancak son yıllarda bu durum tersine dönmüş rekabet hukuku camiasında ve uluslararası kuruluşlar nezdinde çokça tartışılan konulara iş gücü pazarı da eklenmiştir” ifadelerini kullandı.

Önem arz ediyor

İstihdama yönelik centilmenlik anlaşmaları hakkında açtıkları soruşturmaların ilgiyle takip edildiğini aktaran Küle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda hepimizin şahit olduğu dijitalleşme, küresel ölçekte güçlenen ve bundan belki 15-20 yıl önce henüz var olmayan teşebbüslerin pazar paylarının hızlı artışı pandemi döneminde daha da belirginleşmiştir. Bu değişim karşısında iş gücünün pazarlık kuvvetinin gerilediğini ve artan refahtan yeterli payı alamadığını görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ay yayımlanan ve son 40-50 yıllık küresel sektörel yoğunlaşma profillerini ortaya koyan Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) yayınında da dev teşebbüslerin pazar payları ve kârlılıkları artarken, çalışanların bu iyileşmeden herhangi bir fayda sağlayamadıkları ifade edilmektedir. Bizim açımızdan rahatsız edici unsur ve aynı zamanda soruşturmalarımızın konusu, iş gücünün teşebbüsler arasında hareketini engellemeye yönelik çeşitli uygulamalardır.”

Kritik uyarı

Küle, mobilitesi azalan iş gücünün ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan inovasyonu olumsuz etkilediğine işaret etti. “Başka teşebbüslerde görev almaları zorlaşan çalışanların ekonomik değer oluşturma sürecine katkılarının gerilemesi kaçınılmazdır” diye konuştu. Mobilitenin azalmasının çalışanların gelirlerini aşağı çekeceğini de anlatan Küle, “Hak edilenden daha düşük ücret, çalışanların refahtan aldıkların payın küçülmesine neden olmaktadır. Bu ülkede eğitim almış, yetişmiş ancak değerini bulamayan iş gücünün yurt dışına yönlenmesinden hiç bahsetmiyorum bile” şeklinde konuştu.

Vakit alacak

Küle, “Girişimcilik ve inovasyonun ön plana çıktığı dijital çağda çalışanların ülkemiz ekonomisi ve üretkenliği için taşıdıkları önemin bilinciyle Rekabet Kurumu olarak hem mal hem hizmet hem de işgücü pazarının rekabetçi yapısını korumak için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye ekledi.