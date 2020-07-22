Rekabet kurumu kamunun yararını gözetiyor

Buğra Kardan

Piyasada monopol ya da oligopol oluşmaması için gerekli her tedbiri alan Rekabet Kurumu (RK); firma alım satımlarının, devirlerinin ve birleşmelerin hukuka uygun olup olmadığını denetliyor. Bu denetimleri titizlikle yapan ve tekelciler ile kartelcilere göz açtırmayan kuruma müracaat yağıyor.

Kritik kararlar

Üretimde ve ticarette rekabet ortamının devam etmesi için elinden geleni yapan RK’nın aldığı önemli satın alma, devir ile birleşme kararları şöyle:

l Delphi Technologies Plc’nin tek kontrolünün BorgWarner Inc’ye devrine izin verildi.

l Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

l Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ile Ube Industries’in ortak girişim kurmalarının önü açıldı.

Sabancı’ya iyi haber

l Adient Plc’nin otomotiv kumaşı iş kolunun tek kontrolünün Sage Automotive Interiors Inc kanalıyla Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması uygun bulundu.

l Temsa’nın ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınmasına olur verildi.

l Japan Polypropylene Corporation ile PTT Public Company Limited bünyesinde bulunan IRPC Public Company Limited tarafından Mytex Polymers’in (Thailand) ortak kontrolünün devralınmasına imkân tanındı.

Spekülatörlerin ensesinde

Bu arada tüketiciyi korumaya; spekülasyonları önlemeye odaklanan RK, gıda ve hijyen ürünlerine zam yağdıran perakende gruplarının ensesinde. Nitekim kurum, pandemi döneminde fahiş fiyat artışlarına giden ve aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında ‘4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi’ amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Online platformlar markajda

Öte yandan; Rekabet Kurulu, dijital ekonomiyi yakın takibe alıyor. Online platformların ortaya çıkarabileceği potansiyel rekabet ihlallerini izleyen kurul, kısa süre önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nı devreye almıştı. Söz konusu başkanlığın görevleri şu şekilde:

l Dijital ekonomi konulu birleşme, devralma, sektör raporu, soruşturma ve ön araştırma gibi çalışmalara katkı sunmak,

l Denetim ve uygulama dairelerinin rekabet incelemelerine gerektiğinde meslek personeli desteği sağlamak,

l Meslek personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek,

l Uluslararası kuruluşlarla ve diğer rekabet otoriteleriyle konuyla tecrübe paylaşımında bulunmak,

l Dijital ekonomi ve algoritmaların piyasalar ile tüketiciler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturmak,

l Karar alıcıların kamu politikaları geliştirmesine katkı yapmak.