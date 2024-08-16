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Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan devralma kararı
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan devralma kararı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 20:18:00 -
Rekabet Kurulu'ndan devralma kararı

Rekabet Kurulunca, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına ilişkin başvurunun, nihai incelemeye alınması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu, nükleer tıp alanında kullanılan ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştiren Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Söz konusu işlemin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında, hakim durum yaratan veya mevcut hakim durumu güçlendiren ve bunun sonucunda ülkenin bütünü ya da bir kısmında, ilgili piyasadaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurabileceği değerlendirildi.

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