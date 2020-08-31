Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Güneş Sigorta AŞ ile Türkiye Vakıflar Bankası TAO arasında imzalanan Hayat Dışı Sigortacılık Bankasürans Sözleşmesi'ne ve Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ ile Türkiye Vakıflar Bankası TAO arasında imzalanan Hayat ve Emeklilik Bankasürans Sözleşmesi'ne "menfi tespit belgesi" verildi.

Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ aracılığıyla Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Türkiye'deki ev dışı kahve kanalına yönelik olan ve dolaylı olarak M.H. Alshaya Co., nihai olarak Alshaya Ailesi tarafından işletilip kontrol edilen belirli varlıkların tek kontrolünün Nestle S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Natixis Investment Managers'ın sahipliğindeki Ostrum Asset Management ve La Banque Postale'nin sahipliğindeki La Banque Postale Asset Management tarafından varlık yönetim faaliyetlerinin bir bölümünün bir araya getirilerek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.