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Dünya Rejim bölgesinde kriz büyüyor! Karaborsa ekmek
Dünya

Rejim bölgesinde kriz büyüyor! Karaborsa ekmek

Zengin Suriye topraklarının YPG işgalinde olması, yaşanan un krizi ve rejim milislerinin fırınlara el koyması sonrası Esed bölgesindeki halk, ekmek için saatlerce kuyruk bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:27:00 -
Rejim bölgesinde kriz büyüyor! Karaborsa ekmek

Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda aciz kalan Beşşar Esed rejimi, son aylarda derinleşen ekmek kriziyle mücadele edemiyor. Ülkenin tüm birikimini halka açtığı savaşta harcayan Esed rejimi, kontrolünde tuttuğu bölgelerde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, akaryakıt ve buğday tedarikindeki kriz nedeniyle başkent Şam, Halep, Humus ve Hama gibi kalabalık kentlerde bazı fırınlar kepenk indirme noktasına geldi. Rejim bölgesindeki aileler, evlerine ekmek götürebilmek için fırınların önünde oluşan uzun kuyruklarda saatlerce sıra bekliyor.
Ülkenin verimli toprakları ve petrol bölgesinin PKK/PYD’li teröristler tarafından işgal edilmesi nedeniyle rejim, petrol ve buğday tedarikinde sorun yaşıyor. Rejimin buğday tedarik ettiği 6 Rus şirkete para ödeyememesi üzerine söz konusu şirketlerin buğday anlaşmalarını iptal etmesi un krizinin derinleşmesine sebep oldu.
Esed’in milis gücü olan Şebbihaların da ülkede sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardaki ekmeğe el koyarak kara borsadan satması nedeniyle maddi imkansızlıklar içindeki halk ekmek alamıyor. Geçen yılın ortalarında 200 Suriye Lirasına (0,70 TL) satılan bir paket ekmek, karaborsada 9 katına çıkarak 1800 Suriye Lirasına alıcı buluyor.

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