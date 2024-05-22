Reisi’nin manidar ölümü akıllara geçen haftaki o olayı getirdi! İran'dan, Türkiye'ye karşı zehirli manipülasyon

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası tüm gözler Tahran'daki gelişmelere çevrilmişken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Dinç'ten dikkat çeken bir ima geldi. İran dini lideri Ali Hamaney'in geçen hafta Türkiye’nin Yunanistan açılımını zehirleyen bir manipülasyona imza attığını hatırlatan Dinç, "İran'da istikrarsızlıktan beslenen aktörlere" vurgu yaptı. "Şimdi bu kaza ile beraber her şey manidar geliyor" diyen Dinç, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Reisi, Ankara ziyareti iki kere ertelendikten sonra Türkiye’de tanınmıştı. Bu ziyaretten hemen sonra Türkiye Yunanistan ve sonra da Irak’a açılım göstermişti. Reisi de bir simetrisini İran’ın çevresi ve komşularıyla yapmaya başlamıştı.

Fakat tam da çok derin siyasi krizler içine girdikleri Azerbaycan ile normalleşme dönüşü Reisi’nin hayatını kaybettiği “kaza” gerçekleşti.

Tüm bu bölgedeki istikrarsızlığın yegâne nedeni İsrail olsa da bölgedeki her ülkede istikrarsızlıktan beslenen aktörler var. İran’da da var.

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Hatırlayınız geçen hafta Hamaney bir kitap fuarını ziyaret etmiş ve Türkiye’nin Yunanistan açılımını zehirleyen bir manipülâsyona imza atmıştı.

Aslında söylemi İran’ın normalleşmesini çöpe atıyordu.

Şimdi bu kaza ile beraber her şey manidar geliyor.

Bu aman dünyası içinde Türkiye’nin bölgede menfaatlerini ilgilendiren Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru gibi büyük bağlamların sağlıklı ilerlemesi için biraz daha gayret gerekebilir."