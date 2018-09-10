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Rehine krizi sonrası valilikten açıklama

İstanbul Pendik'te bir lisede yaşanan rehine krizine ilişkin İstanbul Valiliği, rehine olayında müzakerelere başlandığını, ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevk edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:25
Rehine krizi sonrası valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek Lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

Güvenlik güçlerinin silahlı şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:25
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